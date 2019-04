Rami Malek au casting du nouveau James Bond

L'acteur américain Rami Malek, oscarisé pour son interprétation de Freddie Mercury dans «Bohemian Rhapsody», figure au casting du nouveau James Bond, a annoncé jeudi, depuis la Jamaïque, Cary Fukunaga, le réalisateur du film, dont le titre n'a pas été divulgué.

Ce sera la première apparition de Rami Malek, qui a laissé entendre qu'il interpréterait le méchant face à Daniel Craig, dans la saga 007. Le casting verra en revanche le retour de l'actrice française Léa Seydoux, dans le rôle du Dr Madeleine Swann, et du Britannique Ralph Fiennes, dans celui de «M».

Sortie repoussée au 8 avril 2020

Pour réaliser ce 25e volet, un Américain a été choisi, Cary Fukunaga. Une première pour les aventures cinématographiques de «007», espion élégant, séducteur et accessoirement tueur, créé par le romancier britannique Ian Fleming, et dont les réalisateurs précédents étaient majoritairement britanniques.

Né en Californie en 1977, Cary Fukunaga a remplacé le Britannique Danny Boyle, réalisateur oscarisé de «Slumdog Millionnaire», qui avait jeté l'éponge en août 2018 en raison de «différends artistiques». Ce changement avait retardé le tournage du film, dont la sortie était prévue à l'automne 2019, une échéance désormais repoussée au 8 avril 2020, selon plusieurs sites spécialisés dans le cinéma.

Fukunaga a notamment réalisé «Beasts of No Nation» et «Sin Nombre», et mis en scène la première saison de la série à succès «True Detective», pour laquelle il a reçu un Emmy en 2014.

(L'essentiel/afp)