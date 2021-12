Spider-​​Man contraint d’opérer à découvert

«Spider-Man: No Way Home»



De Jon Watts. Avec Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Alfred Molina. Sortie le 15 décembre.



Après les événements liés à l’affrontement avec Mystério, l’identité secrète de Spider-Man (Tom Holland) a été révélée. Ce dernier est devenu par ailleurs un fugitif recherché par le gouvernement, qui l’accuse du meurtre de Mystério. Pour la première fois dans son histoire cinématographique, Spider-Man, le héros sympa du quartier, est démasqué et ne peut désormais plus séparer sa vie normale de ses lourdes responsabilités de super-héros.

Peter Parker demande au Docteur Strange (Benedict Cumberbatch) de lancer un sort pour que tout le monde oublie qu’il est Spider-Man. Mais les choses ne se passent pas exactement comme prévu car cette action a «altéré la stabilité de l’espace-temps», plongeant les antagonistes dans le «multivers», un concept terrifiant dont ils ne savent presque rien. Dans la chronologie Marvel, «Spider-Man: No Way Home» est le 27e film de l’univers cinématographique Marvel entamé en 2008 avec «Iron Man» et le quatrième de la phase IV, après «Black Widow», «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings» et «Eternals».

Bande-annonce record

Tom Holland incarne pour la sixième fois ce personnage Marvel, après «Captain America: Civil War», «Spider-Man: Homecoming», «Avengers: Infinity War», «Avengers: Endgame» et «Spider-Man: Far From Home». Le comédien britannique a débuté le tournage deux jours après avoir terminé celui d'«Uncharted», l’adaptation du célèbre jeu vidéo dont la sortie est prévue en février 2022.

«Spider-Man: No Way Home» devait sortir en juillet 2021, mais a été décalé à décembre de la même année en raison de la pandémie de coronavirus. Révélée au CinemaCon de Las Vegas, la bande-annonce du film a été vue 355,5 millions de fois dans le monde en 24 heures, nettement plus que les 289 millions de vues de la bande-annonce d’«Avengers: Endgame», qui détenait le record jusque-là.

