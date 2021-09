Disney va sortir ses films de 2021 au cinéma d’abord

Disney a annoncé vendredi que tous ses films dont la sortie est prévue d’ici à la fin de l’année seront d’abord diffusés dans les cinémas, levant ainsi le doute pour de nombreuses salles soucieuses de reconnecter avec leur public. Le film d’animation «Encanto» sortira ainsi sur grand écran le 24 novembre, et ne paraîtra pas sur la plateforme de vidéo à la demande Disney+ avant le 24 décembre.

Les autres affiches prévues, comme «The Last Duel» de Ridley Scott, «Eternals» des studios Marvel ou encore le «West Side Story» de Steven Spielberg, seront réservées aux salles obscures pendant 45 jours consécutifs au moins. Cette décision était très attendue car l’empire du divertissement a récemment choisi de sortir en même temps sur Disney+ une série de grosses productions comme «Black Widow», «Jungle Cruise» et «Cruella», détournant ainsi une partie des recettes des cinémas traditionnels. L’actrice Scarlett Johansson, star de «Black Widow», a d’ailleurs poursuivi Disney en justice, l’accusant de rupture de contrat lui ayant coûté des millions de dollars.

«Suivre le consommateur où qu'il aille»

Il y a deux ans, Disney produisait des contenus pour les cinémas et chaînes de télévision. Désormais, le groupe californien a accès directement à son public via le streaming et les salles dépendent de son bon vouloir. Un phénomène accéléré par la pandémie. Mi-août, le patron Bob Chapek avait rappelé sa stratégie privilégier la «flexibilité», pour être capable «de suivre le consommateur où qu’il aille». Et «quand les salles ont rouvert, il y avait une immense réticence du public à revenir», avait-il insisté lors de la présentation des résultats financiers de l’entreprise.

Les studios Warner Bros ont aussi été vivement critiqués pour leur décision de sortir tous les nouveaux films du millésime 2021 sur leur plateforme HBO Max, même s’ils se sont par la suite engagés à une fenêtre d’exclusivité de 45 jours en salles pour l’an prochain.

