Un cascadeur se blesse gravement à la tête

Le tournage de «Fast & Furious 9» a dû être interrompu lundi après la chute d'un cascadeur. «Une personne a été blessée aujourd'hui sur le plateau dans les studios de Leavesden. Nous avons arrêté le tournage pendant une journée pour nous concentrer sur cette situation», a déclaré un porte-parole d'Universal au Hollywood Reporter.

Un représentant de l'East of England Ambulance Service a précisé qu'une ambulance, trois véhicules médicaux et une ambulance aérienne avaient été appelés dans les studios, situés au nord-est de Londres peu avant midi lundi. «Un patient avec une blessure sérieuse à la tête a été transporté au Royal London Hospital en hélicoptère.

D'après les informations récoltées par le Sun, le cascadeur, Joe Watts, était la doublure de Vin Diesel. L'acteur aurait vu le cascadeur tomber d'un balcon d'une hauteur de 9 mètres. Très choqué, celui qui joue Dominic Toretto dans la saga a éclaté en sanglots.

Une personne présente sur place a expliqué que le cascadeur devait sauter du balcon et que le câble de sécurité auquel il était attaché s'était cassé. L'accident a été filmé et les images ont été remises à la police.

Sur Facebook, la fiancée du blessé a écrit que son homme avait été plongé dans un coma artificiel.

Vin Diesel partage régulièrement des images des coulisses et du tournage de «Fast & Furious 9» sur Instagram:

(L'essentiel/jfa)