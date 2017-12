La suite de «Mamma Mia!» se dévoile en images

Sequel et prequel à la fois... Voilà le mélange proposé par «Mamma Mia! Here We Go Again!». D'un côté Sophie (Amanda Seyfried) a de la peine à assumer sa grossesse. De l'autre, des amies de sa mère Donna (Meryl Streep) conseillent à la future mère de prendre exemple sur l'expérience de Donna. Du coup, cette dernière aura droit à sa version jeune, incarnée par Lily James («Cendrillon»).

Tous les joyeux lurons de la première version seront de retour, notamment les trois papas potentiels de Sophie, Pierce Brosnan, Stellan Skarsgard et Colin Firth, dotés eux aussi d'un alias jeune. Et toute l'histoire, qui se déroule à nouveau dans les décors paradisiaques de l'île fictive de Kalokairi (Skopelos, en réalité), est filmée par Ol Parker (monsieur Thandie Newton).

La grande surprise de ce «Mamma Mia! Here We Go Again!»? Il faut attendre la fin de la bande-annonce pour la découvrir. Elle a pour nom: Cher, qu'on n'avait plus vue au cinéma depuis «Burlesque» (2010). Qui s'en vient interpréter la grand-mère de Sophie. Donc la mère de Donna. Ce qui est plutôt amusant, sachant que Cher est l'aînée de Meryl Streep d'à peine plus de trois ans...



(L'essentiel)