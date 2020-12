«Un prince à New York» revient, 33 ans après

Akeem est de retour, et il est devenu roi! Régnant sur le royaume du Zamunda, le personnage incarné par Eddie Murphy va retourner à New York en compagnie de son fidèle acolyte Semmi (Arsenio Hall), afin d’y retrouver son fils dont il vient d’apprendre l’existence. Tel est le pitch de «Un Prince à New York 2», qui arrivera sur Prime Video le 5 mars 2021, à défaut d’une sortie en salle, trente-trois ans après le film original de 1988 réalisé par John Landis.

Cette fois, Craig Brewer (qui avait déjà dirigé Eddie Murphy dans le biopic Netflix «Dolemite is my Name») sera est aux manettes. Au casting, on retrouvera notamment Wesley Snipes, Kiki Layne («Si Beale Street pouvait parler», «Captive State») et la fille d’Eddie Murphy, Bella. Tout juste dévoilée, la bande-annonce montre que les deux comédiens principaux incarneront chacun plusieurs personnages.

Avis aux fans d’Eddie Murphy: «Le Flic de Beverly Hills 4» sortira également prochainement en streaming et non en salle, mais sur Netflix.

(L'essentiel/Marine Guillain)