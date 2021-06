«Indiana Jones 5»: premières images du tournage...

Exclusive Photo that we got right now!

Harrison Ford sighted on Set of Indiana Jones 5 pic.twitter.com/jVzTB25XIw — IJ Adventure Outpost (@IndianaJones_ch) June 7, 2021

Alors que la sortie d'«Indiana Jones 5» est prévue le 27 juin 2022, de premières images du tournage, qui vient de commencer en Angleterre, ont fuité sur Twitter. On y aperçoit Harrison Ford dans son costume d'archéologue, veste en cuir marron et chapeau assorti, avec un masque sur le nez et la bouche. À noter toutefois que le célèbre aventurier porte un chapeau différent, car celui qu'il avait utilisé en 1984 dans «Indiana Jones et le Temple maudit» sera mis aux enchères le 29 juin prochain.

Derrière la caméra de ce cinquième opus, on trouvera le réalisateur américain James Mangold («Le Mans 66», «Logan»), tandis que Steven Spielberg participera à la production du film, aux côtés notamment de Frank Marshall, producteur de la saga. Côté bande son, c'est l'inamovible John Williams qui officiera («Indiana Jones», «Harry Potter», «Jurassic Park»).

Le casting des prochaines aventures d'«Indy» fait rêver. Aux côtés d'Harrison Ford, on retrouvera notamment Mads Mikkelsen («Casino Royale»), Boyd Holbrook («Narcos) ou encore Thomas Kretschmann («Avengers: l'Ère d’Ultron»). Mais leur rôle respectif n'a pas encore été divulgué...

Another photo of Harrison Ford on Set received right now pic.twitter.com/IDmNdbRczF — IJ Adventure Outpost (@IndianaJones_ch) June 7, 2021

(pp/L'essentiel)