La fabrication de Baby Yoda a coûté une petite fortune

Il est tout petit, mais il a coûté très, très cher. Dans une interview accordée à «Entertainment Weekly», Adam Pally a révélé la somme qu'avait dépensée Disney pour la fabrication de Baby Yoda et elle est impressionnante.

L'acteur, qui incarne un Scout Trooper dans l'épisode 8 de la première saison, s'est souvenu du tournage de la scène dans laquelle il devait frapper la petite créature. «Je me rappelle de la première prise. J'ai entendu «Coupez» et Jon (NDLR: Favreau, le réalisateur) qui regardait la scène sur le moniteur dans son bureau, est venu et a déclaré: «Je veux juste te dire que c'est la marionnette principale et qu'elle coûte à peu près 5 millions de dollars. Si je veux que tu la frappes, je veux aussi que tu saches ça.» Je pense qu'il a lâché ça parce que j'avais pris un certain élan. J'ai raté les trois prises suivantes, j'étais très nerveux», a-t-il confié.

Personnage star de «The Mandalorian», Baby Yoda a fait craquer le monde entier. Une pétition en ligne a été lancée pour qu'un émoji à son effigie soit créé, et une peluche le représentant sera commercialisée, avant le printemps 2020.

(L'essentiel/jfa)