Elle en avait marre de jouer des psychopathes

Dans son Australie natale, Eliza Scanlen, 20 ans, est une star. En 2017, elle est venue s'installer aux États-Unis pour tenter sa chance et grand bien lui en a pris. Après la série «Sharp Objects» en 2018, avec Amy Adams, Eliza est à l'affiche des «Filles du docteur March», qui sort le 1er janvier 2020 au cinéma.

Comment une jeune Australienne devient-elle la nouvelle coqueluche de Hollywood?

J'ai commencé à faire du théâtre très jeune à l'école, à Sydney, et j'ai décroché un rôle à 17 ans dans une série qui cartonne en Australie, «Summer Bay». L'été suivant, j'ai voulu venir prendre des cours de cinéma à Los Angeles pour me perfectionner et j'ai tout de suite rencontré un agent qui m'a envoyé à des auditions.

Est-ce le côté féministe qui vous a attirée dans «Les filles du docteur March»?

Oui et non. Je suis douée pour jouer les psychopathes et on me propose constamment ce genre de personnage depuis mes débuts. Comme dans la série «Sharp Objects», en 2018. Ça me fait du bien d'être dans une histoire de filles qui se veulent indépendantes.

Vous avez les cheveux ultracourts. Est-ce un choix?

Je me suis rasé la tête pour un rôle dans le film «Babyteeth», que je viens de terminer. J'aime bien le look que mes cheveux courts me donnent et je pense les garder ainsi. Cela demande moins de préparation avant de sortir (rire).

Que peut-on vous souhaiter pour 2020?

Je viens de terminer mon premier court métrage que j'ai également écrit. J'aimerais le présenter dans plusieurs festivals à travers le monde. «Mukbang» est basé sur un phénomène internet venu de Corée du Sud où des jeunes sont en direct sur les réseaux sociaux en essayant de manger le plus possible. C'est aussi une sorte de fantasme sexuel pour certains. Toute l'équipe de ce film est composée d'amis qui ont tous moins de 25 ans, comme moi. C'était génial d'être derrière la caméra en étant entourée uniquement d'amoureux du cinéma de ma génération.

(L'essentiel)