Le Britannique Kit Harington, 34 ans, jeune papa qui adore danser sur de la musique des Beatles, incarne Dane Whitman, un humain amoureux d’une super­héroïne extraterrestre, dans «Les Éternels». Le film Marvel est actuellement au ciné.

Je m’efforce de choisir des rôles très différents d’un projet à l’autre. Je sais depuis des années que ce sera compliqué de faire oublier «Game of Thrones». C’est une chose contre laquelle je ne peux pas lutter. Il n’y a qu’un truc que je peux maîtriser: les rôles que je choisis. Je regarde ce que l’on me propose, je lis des scripts, je rencontre d’autres artistes et c’est la seule chose qui m’importe.

Peut-être que si je me fais blond platine, j’aurai un autre look et on ne pensera plus à «GoT». En même temps, quand on a eu la chance de faire partie d’une série culte, il faut savoir accepter cette reconnaissance.

C’est étrange de se dire que l’univers de «GoT» peut revenir avec la même ambiance, mais des personnages et donc des comédiens différents. Je ne peux que leur souhaiter bonne chance, car ça n’est jamais facile d’arriver après une série à succès.

J’ai un cabanon au fond du jardin où j’ai gardé des trucs comme la statue de Jon Snow qui a été utilisée dans la série. Je ne sais pas si ça fait de moi quelqu’un de narcissique, mais j’assume. Par contre, la séparation entre ma vie et ma carrière est quelque chose de primordial. Quand je rentre chez moi, je laisse le travail dehors, quel que soit le personnage que j’incarne à ce moment-là.

(L'essentiel/Henry Arnaud, Los Angeles)