Aquaman rejoint la franchise «Fast & Furious»

«La Fast Family ne cesse de s’agrandir. Bienvenue, Jason Momoa» a annoncé le compte officiel de la saga «Fast & Furious» sur Twitter. L’interprète d’Aquaman, qui joue aussi Duncan Idaho dans le «Dune» de Denis Villeneuve, rejoint donc le casting de la célèbre franchise automobile.

Fraîchement séparé de l’actrice Lisa Bonet, Jason Momoa sera à l’affiche du 10e opus de «Fast & Furious», réalisé par Justin Lin, avec Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Ludacris et les autres. La sortie est prévue pour mai 2023.

The Fast Fam keeps getting bigger. Welcome, Jason Momoa. #F10 pic.twitter.com/BsMGE6mCXD