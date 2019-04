Avant le succès, Richard Madden était fauché

Richard Madden a connu des jours de vache maigre, avant d'être engagé dans «Game of Thrones». L'acteur a depuis gagné en renommée et en fortune avec son rôle dans la série de HBO puis dans «Bodyguard», mais il admet qu'il y a une décennie, il vivait sous le seuil de pauvreté. Son budget quotidien s'élevait à 4,20 euros! «J'étais complètement fauché, confie-t-il au magazine Jackal. J'ai utilisé mes économies pour payer mon dernier mois de loyer et voilà, c'était tout. Je me suis dit: "Après ça, je n'ai plus d'argent. Je vais devoir retourner chez mes parents"».

Celui qui incarne Robb Stark dans «Game of Thrones» admet avoir eu de la chance de jouer de grands rôles. On le verra bientôt dans la peau du manager et amant d'Elton John, John Reid, dans le biopic «Rocketman». Cependant, le Britannique de 32 ans ne s'excusera jamais d'accepter des rôles parce qu'ils sont bien payés. «Nous devons tous manger, et je suis sûr que, à un moment donné, j'accepterai un rôle pour l'argent, admet-il. Je vais mettre du Lycra, je serai un super-héros. Les gens veulent du divertissement et de l'évasion, et je ne suis pas contre». Abordant ce qu'il ferait de cet argent, il ajoute: «Peut-être que je l'utiliserai pour financer un projet à moi, plus petit, six mois plus tard.»

Le nouveau film de Richard, «Rocketman», sortira dans les salles le 29 mai 2019. Richard Madden a également remporté, cette année, le Golden Globe de la meilleure performance d'acteur dans une série télévisée et un National Television Award pour «Bodyguard».

(L'essentiel/lja)