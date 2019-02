Une des héroïnes les plus puissantes de l'Histoire

Pilote de l’US Air Force, Carol Danvers (Brie Larson) change complètement d’univers après un accident d’avion. Elle se retrouve dotée de pouvoirs phénoménaux et membre de la Starforce, l’élite militaire Kree. Mais, sa mémoire effacée commence à resurgir au fur et à mesure de l’aventure et son retour sur Terre, aux côtés des agents du S.H.I.E.L.D Nick Fury (Samuel L. Jackson) et Sam Coulson.

«Captain Marvel»



D’Anna Boden et Ryan Fleck. Avec Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law. Sortie au Luxembourg, le 6 mars.





Le film, dont l’intrigue se déroule dans les années 90, retrace l’histoire de Carol Danvers alias Captain Marvel, l’une des héroïnes les plus puissantes qui ait jamais existé après que la Terre s’est retrouvée au centre d’un conflit galactique entre deux races extraterrestres, les Kree et les Skrulls. Un affrontement qui va devenir problématique au moment où la Terre devient un enjeu majeur de la bataille. Peu d’informations ont filtré avant sa sortie à propos de «Captain Marvel», qui est le 21e film de l’univers cinématographique Marvel, débuté en 2008, et le neuvième de la phase III.

Rajeunissement numérique

Pour incarner Captain Marvel, la première superhéroïne du MCU à avoir son film solo, Brie Larson a suivi un entraînement intensif. L’actrice s’est préparée durant neuf mois avant de débuter le tournage. Un entraînement nécessaire pour les nombreuses scènes d’action présentes dans le long métrage. Outre l’entraînement physique, Brie Larson a aussi appris à piloter un avion et à simuler un combat à vue, afin d’être crédible dans ce rôle.

Le film se déroulant durant les années 90, le comédien Samuel L. Jackson, alias Nick Fury, est rajeuni numériquement de 25 ans pendant l’intégralité du film. C’est à la compagnie Lola VFX que l’on doit la plupart des rajeunissements numériques au cinéma. La société d’effets spéciaux est notamment derrière le rajeunissement de Brad Pitt dans «L’Étrange histoire de Benjamin Button».

Captain Marvel fera ensuite un bond de quasiment trente ans pour rejoindre les autres superhéros Marvel Studios dans «Avengers 4», prévu dans les salles, fin avril.

(L'essentiel)