Le film «Noces» remporte deux prix en Belgique

La co-production luxembourgeoise «Noces» a obtenu deux prix samedi aux Magritte du cinéma, lors de la huitième cérémonie des Magritte du cinéma, dédiés au septième art belge. Aurora Marion a décroché le prix de «meilleure actrice dans un second rôle», et Sophie Van Den Keybus a été sacrée dans la catégorie des «meilleurs costumes». A noter que le film était nominé dans huit catégories. «Noces» raconte l'histoire de Zahira, belgo-pakistanaise de dix-huit ans, dont la famille lui impose un mariage traditionnel.

Le grand gagnant des Magritte du cinéma est le long métrage «Insyriated» du réalisateur Philippe Van Leeuw, qui a remporté six prix. Le film, qui raconte le quotidien du conflit syrien via le huis clos d'une famille terrée dans son appartement à Damas, a notamment été récompensé par les prix de «Meilleur film», «Meilleure réalisation» et «Meilleur scénario».

Sandrinne Bonnaire distinguée

L'actrice belge Emilie Dequenne a elle été consacrée «Meilleure actrice» pour son rôle dans «Chez nous» du réalisateur belge Lucas Belvaux, un film inspiré du parti Front national dans le nord de la France. L'actrice et réalisatrice française Sandrine Bonnaire a reçu la seule récompense ouverte à des non-Belges, en se voyant attribuer un «Magritte d'honneur» pour l'ensemble de sa carrière, en tant que «figure incontournable du cinéma d'auteur francophone».

Les Magritte du cinéma, dont il s'agissait de la huitième édition, ont pour objectif de valoriser le cinéma francophone, avec une vingtaine de récompenses attribuées chaque année par des professionnels. Les prix sont ouverts à tous les Belges, flamands et francophones, ayant tourné dans des films produits par des producteurs francophones.

(L'essentiel/ AFP)