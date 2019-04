Diego Maradona débarque au cinéma cet été

Le premier extrait de «Diego Maradona» a été publié ce mardi 23 avril sur Internet. Et ce documentaire de 2h, qui sera présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2019, risque fortement de plaire aux fans du footballeur argentin. Réalisé par le cinéaste britannique Asif Kapadia, déjà auteur de «(Ayrton) Senna» et de «Amy (Winehouse)», ce biopic est attendu au cinéma le 31 juillet.

Dans la première très courte séquence diffusée, on y voit Diego Maradona arriver au stade San Paolo pour une de ses toutes premières conférences de presse après avoir signé en 1984 au SCC Napoli, avec qui il évoluera durant cinq ans en inscrivant 115 buts en 259 rencontres, permettant notamment aux Napolitains de décrocher deux titres en Serie A en 1987 et en 1990, une Coupe d'Italie en 1987 et une Coupe de l'UEFA en 1989.

Dans une arène de béton surchauffée par les tiffosi napolitains qui scandent son prénom, Diego Maradonna, casquette vissée sur la tête, est suivi de très près par son entourage. Il pénètre ensuite dans une sombre pièce où l'attendent de très nombreux journalistes et photographes. Une ambiance folle et sulfureuse qui devrait rappeler de nombreux souvenirs à celles et ceux qui ont connu l'âge d'or du «Pibe de Oro». Ce documentaire a été réalisé après avoir visionné plus de 500 heures de séquences non dévoilées jusque-là et avec le total soutien de l'Argentin.

