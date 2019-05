Passer à autre chose pour la Palme d'or?

Pour présenter son nouveau long métrage, en compétition pour la Palme d'or, le réalisateur de 30 ans est arrivé à Cannes entouré de ses amis. C'est qu'ils jouent dans son film, qui raconte la relation de deux copains changeant du tout au tout après qu'ils ont échangé un baiser pour le tournage d'un court métrage.

«Je suis venu ici il y a dix ans avec "J'ai tué ma mère", et j'ai évidemment changé depuis», explique Xavier Dolan. Œuvre intimiste sur fond d'émoi homosexuel non assumé de l'un des héros, «Matthias & Maxime» a ému la Croisette. «L'accueil chaleureux m'a fait du bien car ce film est à la fois proche de mes premières œuvres et moins sombre».

Dans cette chronique où on rit parfois de bon cœur, Dolan joue l'un des deux protagonistes principaux, garçon introverti affublé d'une maman compliquée. Les héros s'interrogent sur leurs vies professionnelle et sentimentale une fois la trentaine arrivée. «Je n'allais pas passer ma vie à filmer des gens qui s'engueulent dans une cuisine, j'avais envie de passer à autre chose!», commente le cinéaste, heureux de partager l'expérience avec des proches. «Ce sont des gens avec qui j'aime vivre et travailler», ajoute-t-il. On leur souhaite d'être sur scène lors du palmarès.

(L'essentiel)