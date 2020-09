«Mes origines sont très importantes»

Peyton Elizabeth Lee campe une princesse rebelle dotée de superpouvoirs dans le film «Société Secrète de la Royauté», dès le 25 septembre 2020 sur Disney+. L’actrice américaine de 16 ans est fière de ses origines chinoises et défend la diversité raciale à l’écran.

Jouer une superhéroïne princière qui défend son royaume, le pied?

Ce qui m’a plu chez Sam, c’est qu’elle a plein de facettes. Être adolescente est déjà suffisamment compliqué en soi, mais elle doit en plus montrer l’exemple dans son rôle de princesse et protéger son pays. Beaucoup de pression, donc, mais elle transforme ça en opportunités.

Sam appartient à une société secrète réservée aux cadets des familles royales. Quel est votre rang de naissance dans votre propre famille et quelle influence a-t-il sur vous?

Je suis la cadette. J’ai une sœur aînée et un petit frère. Je ressens une grande responsabilité envers lui parce que je veux être une influence positive et un bon modèle pour lui. En même temps, ma sœur a deux ans de plus que moi. Donc, elle peut me conseiller et me guider par rapport aux expériences que traversent les filles de mon âge. Cela dit, ce n’est pas toujours fun ni facile d’être la cadette.

Le film fait un clin d’œil au prince Harry. Suivez-vous de près ses frasques?

Je dois avouer que dans la vie je ne m’intéresse pas trop aux familles royales. Le fait que ces gens-là soient considérés comme des célébrités modernes tout en ayant une dimension historique m’intrigue beaucoup. Mais pas assez pour être super au courant de tout ce qui se passe dans l’univers de la monarchie.

Êtes-vous fière de vos origines chinoises et souhaitez-vous être un exemple pour les jeunes de souche asiatique?

Mes origines ethniques sont très importantes pour moi et sont une grande partie de qui je suis. Dans mon boulot, le fait de pouvoir incarner des personnages qui reflètent la diversité raciale du monde est vital à mes yeux. Je pense qu’on sous-estime l’impact que peut avoir le fait de voir à l’écran des gens qui nous ressemblent. Dans mon enfance, découvrir des personnages auxquels je pouvais m’identifier a été un truc énorme pour moi.

