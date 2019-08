Mais qu'est-​​il arrivé à la dégaine de Keanu Reeves?

L'acteur Keanu Reeves, d'habitude plutôt bien habillé et avec une coupe de cheveux tout ce qu'il y a de plus classique, est apparu vêtu d'un petit t-shirt moulant s'arrêtant juste sous la poitrine, avec une grosse barbe et les côtés de la tête rasés, comme le montrent les photos publiées sur le site du «New York Post».

Que les fans de l'Américain se rassurent, c'est pour les besoin d'un film qu'il était accoutré de la sorte. L'acteur est en plein tournage de «Bill & Ted Face the Music», le troisième volet des aventures des deux fans de metal dont la sortie est prévue pour 2020. Le premier film, intitulé «L'excellent aventure de Bill et Ted» date de 1989. Le deuxième, «Les folles aventures de Bill et Ted», est arrivé deux ans plus tard.

(L'essentiel/jfa)