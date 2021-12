«J’étais réellement enceinte dans «Les Tuche 4»

C’est avec un réel plaisir que Sarah Stern a retrouvé son rôle de Stéphanie dans le quatrième volet des «Tuche», actuellement en salles. Enceinte dans la comédie, la Française de 37 ans attendait aussi son premier enfant dans la réalité.

Au-delà de la joie de jouer à nouveau ce rôle, c’est aussi une aventure avec le public. C’est un film extrêmement populaire et les spectateurs se sont attachés à ces personnages. C’est très rare dans le métier d’acteur de vivre cette ferveur-là, cet engouement. Et les Tuche sont déclinables à l’infini, c’est un peu comme la bande dessinée «Martine» (rires)!

Pour moi, c’est plus l’idée de se retrouver en famille que de fêter Noël qui compte. J’ai une famille assez décomposée, c’est donc surtout l’occasion de réunir tout le monde autour d’une table pour manger et recevoir invariablement le même cadeau (rires)! J’aime beaucoup ce moment-là, pour le meilleur et pour le pire!

Oui, je m’amuse beaucoup à jouer ce rôle car il est vraiment à contre-emploi. Mais il est vrai que les films très populaires peuvent être à double tranchant. Ils vous rendent très visible, mais peuvent aussi vous laisser une très forte empreinte. C’est donc à nous les acteurs de déjouer ça pour ne pas nous retrouver enfermés dans un personnage. Moi j’ai la chance de faire des choses très différentes en tant que comédienne.

Ce n’est pas très original, mais ma première dépense serait de partir voyager. J’adorerais faire le tour du monde.

C’est très dôle parce que j’étais réellement enceinte dans le film (rires)! Ce n’était pas voulu. Je suis allée voir le réalisateur pour lui en parler. On a d’abord pensé à cacher ma grossesse, mais ce n’était pas évident. On l’a alors intégrée au scénario et cela n’a pas été un frein à l’histoire. Comme on a dû arrêter de tourner à cause du premier confinement, j’ai eu le temps d’accoucher. Et j’ai donc repris le tournage avec un faux ventre et mon bébé en loge!

Oui, cela ne me ressemblerait pas beaucoup de parler de ma vie privée. Et je trouve qu’il ne serait pas très chouette d’exposer des gens qui n’ont rien demandé. Mon métier peut impliquer le fait d’être exposé, mais ce n’est pas le cas pour mon compagnon et mon fils. Je préfère donc les préserver.

Oui, il n’y avait pas d’autres voies. J’ai toujours voulu faire ce métier, depuis l’âge de 4 ans. Ce désir a toujours été ardent.

(L'essentiel/Ludovic Jaccard)