Tom & Jerry sèment la zizanie dans l'hôtel

Tom, le chat, et Jerry, la souris, n'ont plus de domicile. Lorsque Jerry s'installe dans le plus bel hôtel de New York la veille du mariage du siècle, Kayla (Chloë Grace Moretz), la wedding planneuse, n'a d'autre choix que d'embaucher Tom pour se débarrasser de l'intrus. Mais la course poursuite qui s'engage entre le chat et la souris risque de réduire à néant la carrière de la jeune femme, gâcher la fête et détruire l'hôtel! Pourtant, quand un employé dévoré d'ambition commence à s'en prendre à Tom, Jerry et la wedding planneuse, c'est au final un bien plus grand danger qui les menace.

«Tom & Jerry» est basé sur les personnages créés par William Hanna et Joseph Barbera en 1940 et qui ont donné lieu à de nombreux épisodes courts. Un premier long métrage mettant en scène le chat et la souris est sorti en salle en 1992, il s'agit de «Tom & Jerry, le film». Le long métrage mêle animation traditionnelle et prises de vues réelles. «On a souhaité sortir notre duo iconique du cadre habituel d'une maison pour le placer dans un hôtel somptueux et en présence d'êtres humains en chair et en os. Pas forcément pour qu'ils parlent avec eux, mais pour qu'ils soient à leur contact», explique Tim Story.

«En réinventant nos deux protagonistes»

«On voulait rester fidèles au style de Tom et Jerry, conserver notamment les personnages qui peuplent leur univers de cartoon traditionnel, tout en réinventant nos deux protagonistes pour qu'ils puissent s'intégrer dans notre monde en trois dimensions». ajoute le réalisateur américain. Ce dernier est un spécialiste de la comédie d'action. On lui doit notamment les diptyques «Les 4 fantastiques», «Le Surfeur d'Argent», «Mise à l'épreuve» et «Shaft».

Il s'agit du premier métrage consacré à «Tom et Jerry» qui a été fait sans leurs créateurs, William Hanna et Joseph Barbera, respectivement décédés en 2001 et 2006. «On est restés fidèles aux personnages d'origine, et du coup, ils passent leur temps à se poursuivre, à se battre… tout ce qu'on les a toujours vu faire Tom. L'intrigue est parfaitement en adéquation avec les caractéristiques de nos personnages», explique Tim Story.

Comme pour tous les films Warner 2021, «Tom & Jerry» est disponible simultanément dans les salles de cinéma et sur la plateforme HBO Max, durant 1 mois.

«Tom & Jerry» De Tim Story. Avec Chloë Grace Moretz, Michael Peña, Colin Jost. Sortie le 9 juin.

(L'essentiel)