Touché par les fans ravis de son retour

Luke Skywalker a fait une apparition surprise à la fin de la deuxième saison de «The Mandalorian», spin-off de «Star Wars», dispo depuis octobre 2020 sur Disney+. Mark Hamill, qui campe le célèbre Jedi, n’avait jamais réagi à ce retour. C’est chose faite. L’acteur de 69 ans a posté une vidéo des fans, extatiques, réagissant à cette séquence inattendue.

«Pas de mots. Voir ces réactions est quelque chose que je chérirai pour toujours. Je savais que les fans adoreraient. Les voir ravis au-delà de toute raison avec l’exubérance d’enfants qui hurlent d’extase ou qui pleurent de joie est un grand huit émotionnel. Je ne l’oublierai jamais», a tweeté Mark Hamill. Il a aussi remercié les créateurs de la série, Jon Favreau et Dave Filoni: «Parfois, les plus beaux cadeaux sont les plus inattendus».

(L'essentiel/fec)