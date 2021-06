Une coproduction luxembourgeoise à Cannes

Une coproduction luxembourgeoise sera en compétition dans la sélection officielle du 74e Festival de Cannes, du 6 au 17 juillet. Les intranquilles (The Restless) de Joachim Lafosse, est une coproduction Samsa Film, qui implique le Luxembourg, la Belgique et la France. «La majeure partie du tournage a eu lieu au Luxembourg», rappelle le Film Fund Luxembourg. «La post-production son et post-synchronisation ont été réalisées au studio luxembourgeois Philophon».

Ce film raconte l'histoire de Leïla et Damien, qui s’aiment profondément. Malgré sa bipolarité, le jeune homme tente de poursuivre sa vie avec elle, sachant qu’il ne pourra peut-être jamais lui offrir ce qu’elle désire. Le Film Fund disposera d'un pavillon au village international, qui accueillera «14 sociétés et 3 entités, parmi lesquelles des sociétés de production et des sociétés spécialisées dans la post-production, le son et les nouvelles technologies».

Une journée luxembourgeoise aura même lieu le samedi 10 juillet, en présence des professionnels de l’audiovisuel et de la presse.

(nc/L'essentiel)