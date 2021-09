Pourquoi Belmondo boudait-​​il les César?

En 2017, Jean-Paul Belmondo recevait, ému, une standing ovation pendant de longues minutes sur la scène des César. Cérémonie qu'il a longtemps boycotté, agacé de ne pas être reconnu plus tôt par l'Académie. Créés en 1976, les César ne l'ont en effet récompensé que bien plus tard, en 1989, en le sacrant meilleur acteur pour «Itinéraire d'un enfant gâté». Pour marquer son mécontentement, il avait refusé d'aller chercher son trophée.

Dix ans plus tard, il avait confié à Frédéric Lopez: «Les récompenses, il faut les donner quand on est jeune. Là, ça faisait je ne sais pas combien d'années qu'on ne me donnait rien (...) Je pense que quand j'étais jeune au conservatoire j'aurais aimé recevoir un prix, je ne l'ai pas eu. Je pense qu'aujourd'hui, on devrait récompenser les jeunes et pas les gens qui ont fait toute une carrière».

Autre explication encore plus personnelle de son boycott, le trophée en lui-même: à la création de la cérémonie, le sculpteur marseillais César a été préféré à son père, Paul Belmondo. «Il y avait une rivalité, il y avait eu des problèmes entre mon grand-père et César, expliquait ainsi le fils de l'acteur en 2020 au site Non stop people. «Il a fait un pas pour apaiser les choses», en référence à sa présence en 2017.

(mc/L'essentiel)