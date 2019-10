Cinq ans après le premier film, «Maléfique» est de retour sur grand écran pour un deuxième épisode intitulé «Le pouvoir du mal», dès le 16 octobre 2019. Angelina Jolie, 44 ans, assume son choix de films à grand spectacle en tant qu'actrice, même si elle préfère des projets plus personnels lorsqu'elle est réalisatrice ou productrice. Rencontre.

Maléfique est de retour pour un second film. Que peut-on en dire?

Angelina Jolie: L'histoire se déroule 7 ans plus tard. La princesse Aurora, jouée par Elle Fanning, avait 14 ans dans le premier chapitre et elle a donc 21 ans à présent. Nous passons de la jeune adolescente à une jeune femme qui s'affirme et veut imposer ses propres choix. Dans «Le pouvoir du mal», on pose la question de savoir si une personne peut être uniquement mauvaise ou bonne. Je crois que nous avons des deux en chacun de nous.

Qu'est-ce qui vous plaît dans votre personnage?

J'adore Maléfique car elle est mon alter ego et l'incarner me permet de montrer une autre facette de ma personnalité, d'une certaine manière. Maléfique peut être un peu dingue parfois, mais elle est tellement agréable à jouer car ce rôle ne se limite pas à une seule émotion. Je peux passer du rire au drame en un instant devant la caméra. Elle a une nature sauvage qui me correspond bien finalement (rires).

Aimez-vous cette idée de revisiter vos personnages, quelques années plus tard?

J'ai accepté car les scénaristes ont inventé une véritable aventure originale qui justifie cette suite. Le tournage de cette seconde histoire a été une véritable affaire de famille car tous mes enfants étaient sur le plateau. Sam Riley, qui incarne Diaval, a aussi un enfant à présent. C'était sympa de retrouver toute l'équipe et de voir nos évolutions dans la vie privée.

Justement, ou en êtes-vous de ce côté-là?

Je me concentre à 100% sur mes enfants. Avoir une grande famille est ce que j'ai toujours désiré. Ils grandissent et je veux être encore plus présente que jamais. Le plus grand, Maddox, vient de démarrer ses études en Asie, donc loin de la maison. Cela a été dur pour mon cœur de maman, mais j'ai respecté son choix. Même quand je choisis mes films de comédienne, je pense à eux. «Maléfique» est une franchise où je peux emmener toute ma famille et leurs amis.

Comment choisissez-vous vos projets?

D'un côté, j'aime le challenge que peut représenter un rôle complexe. Mais je pense aussi au public en choisissant des films qui peuvent attirer le plus grand nombre. C'est capital d'avoir une connexion avec les spectateurs en offrant un grand spectacle. Je prends plaisir à participer aux premières de mes longs métrages car j'aime entendre la réaction du public, lors d'une projection.

Disney vient d'annoncer votre participation à «Éternels» qui sera le 25e film de l'univers Marvel. Qu'est-ce qui vous a attirée vers ce nouveau film de superhéros?

Les Éternels forment une race d'humains issue d'une expérimentation des Célestes, des créatures de l'espace qui ont vécu sur terre il y a 1 million d'années. J'adore cette idée de mixité de races et d'origines. À l'heure ou certains veulent fermer leurs frontières aux migrants, je trouve important de montrer que l'on peut tous s'unir au lieu de se faire la guerre. Un film peut divertir le grand public, mais aussi contenir un message.

Regardez la bande-annonce de «Maléfique: Le pouvoir du mal»:

(L'essentiel)