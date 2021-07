Iris est la fille d'un célèbre acteur, mais lequel?

Les enfants de stars tiennent décidément à se faire un prénom. Après Dylan Penn qui a monté les marches avec son père Sean pour le film «Flag Day», c'est au tour de la progéniture d'un autre acteur culte de briller sur le tapis rouge. Iris Law, 20 ans, fille de Jude Law et de Sadie Frost, a en effet fait sensation sur la Croisette, avec sa robe Christian Dior et ses bijoux Bulgari.

La jeune femme, mannequin de son état, est apparue la tête complètement rasée car elle a décroché son premier rôle d'actrice: elle a rejoint l'équipe de «Pistol», une mini-série réalisée par Danny Boyle sur le célèbre groupe Sex Pistols. Elle y incarnera Soo Catwoman, une icône de la scène punk, indiquent nos confrères de Elle. Elle avait d'abord pensé porter une perruque pour ne pas sacrifier sa chevelure mais «lorsque la perruque est devenue une possibilité, j'étais presque déçue de ne pas avoir à le faire. Je voulais faire quelque chose qui soit libérateur», a-t-elle confié à Vogue.

Stunning.. Iris Law looked incredible in her plunging white maxi dress that billowed as she strolled the red carpet.. pic.twitter.com/zgHP6lx5Wz