En couple à l'écran, Matt et Camille font sensation

Alors que la pluie a fait une petite apparition en fin d’après-midi, Cannes ne s’est pas pour autant rafraîchie. Il faut dire que des grosses pointures du cinéma ont investi les marches, jeudi soir.

Distribuant généreusement autographes et selfies, Matt Damon a fait chauffer l’applaudimètre, aux côtés de l’actrice française Camille Cottin à l’affiche tous les deux de «Stillwater» de Tom Mc Carthy, présenté hors compétition.

Des «Camille!» dans le public

La star américaine incarne un homme taiseux et taciturne qui a longtemps négligé sa famille. Il décide de faire le voyage de l’Oklahoma jusqu’à Marseille pour voir sa fille incarcérée pour meurtre.

Au pied des marches, dans le public, malgré la chaleur, l’effervescence était au rendez-vous. De notre côté, on a davantage entendu des «Camille!» Mais sommes-nous objectifs?

Pour les plus chanceux, les non-célébrités qui ont pu tout de même monter les marches, il fallait être motivé, tant les files semblaient interminables.

Des nuits pas si endiablées

Impactées par les gestes barrières face au Covid, les nuits du Festival de Cannes sont comme prévu nettement plus calmes, à l’image du très chic et sélect dîner donné par Chanel sur une plage de la Croisette. Sous les étoiles et les pieds dans le sable, dans une ambiance guinguette chic, 80 convives triés mardi soir sur le volet dont Leos Carax, Tilda Swinton, Marion Cotillard, Angèle, Charlotte Casiraghi, Nicolas Maury, Sébastien Tellier, la jurée Mati Diop et la productrice Mélita Toscan du Plantier.

L’absence du sponsor Magnum, qui offrait des fêtes clés en main à nombre d’équipes de films, se ressent cruellement. Pour sa part, la Semaine de la Critique a d’ores et déjà décidé de renoncer à sa fête annuelle, parmi les plus courues.

La boulette de Spike Lee

Interviewé par Libération, Spike Lee, président du jury, semble ne pas connaître son équipe sur le bout des doigts. Et c’est peu dire, lorsque le journaliste a demandé au réalisateur comment il avait fait la connaissance de Mylène Farmer, également membre du jury, celui-ci a rétorqué: «À qui? Je ne vais pas mentir, je n’en avais jamais entendu parler. Mais je suis allé lire à son sujet… Trente millions d’albums vendus, c’est énorme.» Comme pour se rattraper, celui-ci a terminé: «J’ai été sur iTunes, et cela fait 30 millions plus un.»

Le business des tests PCR

On le sait bien, pour entrer au Palais des Festivals, chacun doit montrer patte blanche, ou plutôt une preuve de test PCR ou de vaccination. Un laboratoire d’analyse médicale a su tirer son épingle du jeu.

Les bisous de la discorde

En voyant les images retransmises du tapis rouge où beaucoup s’embrassent et s’enlacent, le monde pourrait presque croire que le Covid-19 n’est qu’un lointain et mauvais souvenir. Pourtant, l’organisation autour du Palais est plutôt bien rodée: les masques sont obligatoires si les distances sociales ne peuvent pas être respectées. Évidemment, les stars qui montent les marches sont exemptées de cette obligation. Du coup, ça fait rager certains.

(L'essentiel/Sophie Zuber, Cannes/AFP)