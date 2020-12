«Redonner l'envie de revivre l'émotion du ciné»

«À tout moment, le château de cartes que l'on tente de maintenir tous ensemble peut s'écrouler», illustre Donato Rotunno, réalisateur et fondateur de la société de production luxembourgeoise Tarantula. «Au niveau des tournages, il nous fallait sauver les meubles, et grâce aux aides mises en place par le ministère de la Culture et le Film Fund, on a pu traverser les moments de paralysie pour ensuite relancer la machine dès que possible», continue le cinéaste.

Si le travail de production a pu se poursuivre, les tournages ont été directement impactés, en temps et en coûts. «Les comédiens sont testés tous les deux jours, les techniciens toutes les semaines. Il a fallu augmenter les budgets transport, hébergement, nourriture, prévoir des locaux plus grands pour la distanciation sociale, plus de maquilleuses, de coiffeurs», explique Adolph El Assal. «On a expérimenté en direct, avec jusqu'à 50% de budget en plus», détaille le producteur et réalisateur luxembourgeois du film «Sawah».

Du côté des studios d'animation, «l'impact n'a pas été immédiat, car nous avons rapidement pu nous adapter», reconnaît Pierre Urbain, cofondateur de Doghouse Films. «Les choses se sont compliquées au niveau des coproductions internationales, avec des projets décalés», poursuit-il. «Il nous faut rester attentifs à l’évolution du secteur à l’international, en mutation», ajoute Emmanuelle Vincent, productrice chez Zeilt Productions.

Grâce aux aides, le secteur garde le cap, tout en essayant de regarder vers 2021. «Il nous faudra faire l'effort de redonner l'envie de revivre l'émotion du cinéma sur grand écran. Mais prenons ce qu'il y a eu de positif pour mieux repartir», conclut, optimiste, Donato Rotunno.

(L'essentiel/Cédric Botzung)