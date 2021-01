James Bond ou le flop du placement de produits

Si les diamants sont éternels, «Mourir peut attendre» est menacé d’obsolescence! Surtout l’apparition de certains objets qui y ont été placés (plus ou moins) en vue en échange d’espèces sonnantes et trébuchantes. Placement de produits, air connu. L’effet Covid sur le procédé, lui, est inattendu. C’est qu’entre le 14 février 2020, date initialement prévue pour sa sortie, et le 6 octobre 2021, dernière date annoncée, le film de Cary Joji Fukunaga a stagné, tandis que le reste du monde continuait, malgré tout, à avancer.

Et dans le monde de la publicité, un tel arrêt sur image, c’est une éternité. Pas question de montrer des montres, chaussures, téléphones, lunettes qui ne soient pas à la pointe de la technologie (voire en avance sur elle), ou déjà passés de mode avant d’avoir eu l’occasion de profiter de l’aura Bond. D’après «The Sun», des marques comme Nokia, Adidas, Omega et autre Bollinger ne sont pas satisfaites de cette «mauvaise publicité». Aussi est-il de leur intérêt que certaines scènes avec ces objets soient retouchées. Comme la traditionnelle présentation, par Q (Ben Whishaw), de ses gadgets à James Bond…

Retouche numérique à la rescousse

Selon une source du «Sun», «les firmes de nouvelles technologies veulent que les stars utilisent leurs objets les plus récents, c’est une manière d’en faire la promo au grand public. Cela signifie que plusieurs scènes devront être numériquement modifiées avec soin, afin de mettre en avant les nouveautés.» Il semblerait donc que Daniel Craig, Léa Seydoux, Rami Malek, ou encore Lashana Lynch n’auront pas à refaire de prises devant la caméra.

En attendant de découvrir (entre autres) le résultat de ces retouches numériques, amusez-vous à tenter de repérer quelques objets sujets à vieillissement prématuré dans la bande-annonce du film.

(L'essentiel/cma)