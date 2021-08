«Un algorithme n’aura jamais ni cœur ni bon sens»

Le réalisateur espagnol Pedro Almodóvar a mis en garde jeudi contre les abus des algorithmes après le bref retrait sur Instagram de l’affiche de son prochain film, «Madres paralelas», qui représente un mamelon en noir et blanc duquel pend une goutte de lait, à l’intérieur d’un œil sur un fond rouge.

Dans un texte publié sur Instagram par l’actrice espagnole Penélope Cruz, qui joue dans «Madres paralelas», le cinéaste remercie les internautes et les médias pour avoir «réussi à faire en sorte que les esprits derrière l’algorithme qui décide de ce qui est ou n’est pas obscène et offensant aient fait marche arrière et permettent à l’affiche de circuler librement».

L’affiche avait été brièvement retirée du réseau social lundi lors de sa première publication pour non-respect des «règles d’utilisation», suscitant une polémique sur les réseaux sociaux et dans les médias en Espagne.

«Nous devons être vigilants avant que les machines décident de ce que nous pouvons faire et de ce que nous ne pouvons pas faire», a mis en garde le réalisateur, estimant que «quelle que soit la quantité d’informations que possède l’algorithme, il n’aura jamais de cœur ni de bon sens», car «un algorithme n’est pas humain».

Instagram s’était dit «désolé» de cet incident mercredi, par la voix de sa maison mère Facebook. «Nous avions d’abord retiré plusieurs publications avec cette image pour violation de nos règles sur la nudité», avait expliqué une porte-parole de Facebook.

«Nous faisons toutefois des exceptions afin d’autoriser la nudité dans certains cas, comme lorsqu’il y a un contexte artistique clair. Nous avons donc rétabli les publications partageant l’affiche du film d’Almodóvar sur Instagram, et nous sommes vraiment désolés pour toute confusion», avait ajouté cette porte-parole.

Instagram est régulièrement pointé du doigt pour le retrait automatique d’images en application de sa politique très stricte concernant la nudité et la lutte contre la pornographie. L’application affirme que ses règles ont évolué et sont devenues plus «nuancées», pour faire des exceptions en matière de nudité lorsqu’il s’agit, par exemple, d’allaitement, de nudité lors de manifestations ou dans l’art.

