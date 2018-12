«Utoya, 22 juillet» fait revivre la tuerie de Breivik

Plus de sept ans après la tragédie, «Utoya, 22 juillet», en salles mercredi, reconstitue la tuerie d'Utoya perpétrée par le néonazi Breivik. Un film qui fait revivre en temps réel cette journée noire du côté des jeunes Norvégiens visés. Conscient de rouvrir des plaies dans son pays, le réalisateur Erik Poppe a justifié sa démarche au dernier Festival de Berlin, où le film était sélectionné en compétition: «Si on attend que ça ne fasse plus mal, ça sera trop tard. C'est dur, mais ça doit participer du processus de guérison».

22 juillet 2011: déguisé en policier, l'extrémiste de droite Anders Behring Breivik traque pendant plus d'une heure les participants à un camp d'été de la Jeunesse travailliste et abat 69 d'entre eux, pour la plupart des adolescents. N'ayant jamais exprimé de remords, il a ensuite justifié ses crimes par le fait que ses victimes embrassaient le multiculturalisme. Pour Erik Poppe, ancien photographe de guerre, l'idée du film est née car «le souvenir de ce qui s'était passé sur cette île s'estompait», occulté par les multiples provocations de Breivik et le débat sur un mémorial dédié aux victimes.

Le Norvégien a rapidement écarté l'idée d'un documentaire: «Avec une fiction, on arrive peut-être à raconter quelque chose plus près de la réalité». C'est en consultant les survivants et les proches de victimes qu'il s'est mis à faire un récit «entièrement du côté des jeunes» avec de longues prises de vue, dont une séquence de 72 minutes. Soit le temps exact qu'a duré la tuerie sur la petite île.

(L'essentiel/afp)