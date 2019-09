Cédric Klapisch fait encore une fois mouche

Il n'arrive pas à trouver le sommeil, elle ne fait que dormir. Il ne parvient pas à s'exprimer, elle ne sait pas dire non. Il peine à faire une rencontre, elle multiplie les rendez-vous ratés. Leurs balcons voisins donnent sur la gare du Nord, dos à Montmartre, dans un Paris gris. Rémy et Mélanie sont seuls, déprimés. Alors ils commencent tous les deux une psychothérapie.

Pour «Deux moi», Cédric Klapisch reprend ses nouveaux acteurs fétiches (François Civil et Ana Girardot) et les met dans la peau de trentenaires en décalage avec la société qui les entoure. Et ceci à une époque où des robots remplacent les employés et où les entreprises ont des «salles de convivialité». Après le Chinatown de New York («Casse-tête chinois») et la Bourgogne dans son dernier film, le cinéaste français retrouve Paname, théâtre d'un récit sur le besoin d'amour et la solitude. Une sorte de «Chacun cherche son chat» version 2019, en somme.

Les séances chez les psys, d'abord peu constructives, gagnent en profondeur petit à petit, avec quelques perles jouissives de la psy de Mélanie (Camille Cottin), comme: «Pour que les deux moi fassent un nous, il faut que les deux moi soient soi». Il y a certes quelques clichés, presque inévitables lorsque l'on raconte la vraie vie. Mais Cédric Klapisch fait ça si bien qu'une fois de plus, on l'écoute sans se lasser.

• «Deux moi». De Cédric Klapisch. Avec François Civil, Ana Girardot.

(L'essentiel)