À l'affiche de «X-Men: Dark Phoenix», actuellement sur nos écrans, Sophie Turner est définitivement l'une des stars du moment. Après la diffusion de l'ultime épisode de «Game of Thrones», elle compte passer l'été comme tous les jeunes mariés, à profiter de son homme, Joe Jonas.

Vous vous êtes mariée à Las Vegas avec Joe Jonas et la cérémonie a été diffusée en direct sur les réseaux sociaux. Avez-vous prévu de faire la même chose cet été avec un grand mariage en France?

Ça n'est pas moi qui ai voulu diffuser le mariage sur le Net. Mais c'est comme ça! Je ne cherche pas à cacher ma vie. Le plus difficile est de trouver l'équilibre entre vie publique et vie privée. Quoi que Joe et moi décidions pour cet été, je vais essayer de garder le secret le plus longtemps possible. Après les Jonas sont des musiciens et, dans leur univers artistique, il est indispensable de partager leur vie avec leurs fans.

Vous êtes d'ailleurs dans le clip vidéo du dernier tube des Jonas Brothers, «Sucker». Donc cela ne vous dérange pas tant que ça de vous afficher avec votre homme?

C'était fun d'être avec les trois frères sur ce tournage car, même s'il y avait des caméras, nous avons tous pris cela comme un jeu. Maintenant, je peux vous dire où je compte fermer la porte de notre intimité: c'est le jour où je serais enceinte. Hors de question d'afficher des enfants qui n'ont rien demandé.

Est-ce que le bébé est déjà prévu avec Joe?

Non mais c'est la suite naturelle des choses, non (Sophie éclate de rire)? Un bébé avec Joe? Oui un jour. Je ne fais pas de plans sur plusieurs années ni dans ma carrière, ni dans ma vie perso. On verra bien.

Quels sont vos plans pour l'été?

Profiter de mon mari. Les Jonas Brothers sont en tournée mondiale et je n'ai accepté aucun tournage pour que nous soyons le moins possible séparés. Je vais assurer la promo de «X-Men : Dark Phoenix», car j'adore le film et ensuite repos!

«Game of Thrones» s'est arrêté et «Dark Phoenix» est annoncé aussi comme le dernier de la saga «X-Men». Aucun regret?

Incarner Jean Grey dans la saga «X-Men» a été une super expérience, d'autant qu'elle est au cœur de l'intrigue de «Dark Phoenix». Ensuite, on verra bien ce que le futur me réserve. «Game of Thrones» m'a occupé pendant toute mon adolescence. J'ai 23 ans et je regarde droit devant moi.

Regardez la bande-annonce de «X Men: Dark Phoenix», actuellement au cinéma:

(L'essentiel)