Armie Hammer hésite à faire une suite

Armie Hammer ne souhaite pas donner de suite à «Call Me By Your Name» malgré le succès critique et populaire du film. L'acteur américain a partagé l'affiche avec Timothée Chalamet dans ce drame sur une histoire d'amour homosexuelle, sorti en 2017.

Après avoir été salué par la critique, le scénariste et réalisateur du film, Luca Guadagnino, a commencé à réfléchir à une suite. L'année dernière, Armie Hammer avait affirmé qu'il sauterait sur l'occasion de reprendre son rôle si la distribution et l'équipe de tournage restaient les mêmes. Mais il semblerait aujourd'hui qu'il ait changé d'avis.

«Je serais un connard si je disais non»

«La vérité, c'est qu'il y a eu des discussions vraiment vagues à ce sujet (une suite), mais en fin de compte, j'en viens à penser que le premier était si spécial pour tous ceux qui l'ont fait, et tant de gens qui l'ont vu ont été touchés ou ont senti que le film leur parlait, a-t-il déclaré à «Vulture». Mais si nous en faisons un deuxième, je pense qu'on devrait se préparer à une déception. Je ne sais pas si ce serait la même chose que le premier».

Mais la star de 32 ans admet qu'il doit encore discuter de son changement d'avis avec Timothée Chalamet et Luca Guadagnino, bien que pour lui, tout dépende vraiment du scénario. «Je n'en ai pas parlé avec eux explicitement. Mais bon, si on se retrouve avec un scénario incroyable, et que Timmy est partant, et Luca est partant, je serais un connard si je disais non», a-t-il ajouté.

De plus, Armie Hammer a assez de pain sur la planche pour le moment : il fait actuellement la promotion du thriller «Hotel Mumbai» et devrait jouer dans une nouvelle adaptation du roman «Rebecca», de Daphne du Maurier, dont le tournage commencera cet été. Il a également été pressenti pour jouer dans de gros blockbusters tels que «L'Homme Invisible» et le nouveau Batman, de Matt Reeves, même s'il affirme aujourd'hui qu'il ne sait rien de ces rôles et qu'il n'a aucune idée d'où viennent ces rumeurs.

La bande-annonce du film «Call Me By Your Name», sorti en 2017:

