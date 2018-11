«Robin des Bois» arrive dans une nouvelle version

Robin de Loxley (Taron Egerton) est un combattant aguerri revenu des croisades. Lorsqu’il rentre dans son pays natal, il ne le reconnaît plus. L’Angleterre est devenue une société flirtant avec la corruption, où les riches s’adonnent au luxe, tandis que les pauvres peinent à survivre. Robin choisit alors de ne plus détourner le regard et, armé d’un masque, d’un arc et de flèches, il lance une lutte contre l’injustice et contre une classe supérieure tyrannique.

Il va trouver un allié en Little John (interprété par Jamie Foxx), aux côtés de qui il va prendre la tête de la révolte contre la corruption des institutions anglaises. Mais la classe dirigeante ne compte pas laisser libre cours aux actions du justicier, et va mettre le terrible shérif de Nottingham (Ben Mendelsohn) en travers de son chemin. Le personnage de Robin des Bois a déjà connu de nombreuses adaptations dans l’histoire du cinéma. Parmi les plus connues d’entre elles, on retrouve «Robin des Bois, prince des voleurs», par Kevin Reynolds, en 1991, «Sacré Robin des Bois», par Mel Brooks, en 1993, ou encore le «Robin des Bois» interprété par Russell Crowe en 2010.

Cette nouvelle version, qui est produite par la société de Leonardo DiCaprio, s’intéresse plutôt à la période où Robin de Loxley devient Robin des Bois. Si Jack Huston, Jack Reynor, Dylan O’Brien ou Nicholas Hoult ont auditionné pour camper le prince des voleurs dans ce film, le rôle est revenu à Taron Egerton, habitué aux rôles physiques, à l’image de ses prestations dans les deux «Kingsman» ou encore dans «Eddie the Eagle». Jamie Foxx lui donne la réplique.

• «Robin Hood». D'Otto Bathurst. Avec Taron Egerton, Jamie Foxx, Jamie Dornan. Sortie le 28 novembre.

(L'essentiel/afp)