«J’ai appris mes dialogues en français par cœur»

Devenue célèbre avec la série «Bates Motel», l’Anglaise de 26 ans s’est vite fait remarquer à Hollywood. Toutes les saisons de cette adaptation du film «Psychose» sont disponibles sur Amazon Prime dès le 1er décembre 2020. Reste qu’Olivia Cooke préfère les films indépendants aux grosses productions. Elle joue d’ailleurs Lou, la chanteuse d’un groupe de hard rock dans «Sound of Metal», film qui devrait arriver d’ici à la fin 2020 au cinéma. Elle partage l’affiche avec le comédien français Matthieu Amalric avec qui elle a tourné des scènes dans notre langue.

Pourquoi avoir choisi de quitter Los Angeles après l’arrêt de «Bates Motel» pour rentrer en Angleterre?

Vivre quelques années entre New York et Los Angeles a été une belle expérience, mais le quotidien de Londres me manquait, ainsi que mes amis. Et je ne suis pas du genre à courir les auditions. Des petits projets indépendants comme «Sound of Metal» sont plus motivants. Je me suis préparée avec Margaret Chardiet, une artiste expérimentale connue aux États-Unis sous le nom de Pharmakon. C’était drôle d’être cette chanteuse qui crie plus qu’elle ne chante.

Dans ce film, vous parlez français et vous chantez aussi dans notre langue.

Oui, mais je suis incapable de m’exprimer en français au quotidien. J’ai appris tous mes dialogues par cœur avec un coach. Il y a 7 ans, j’avais suivi des cours de français en arrivant à New York. Je débarquais aux États-Unis de Manchester et je ne connaissais personne. Je me suis dit qu’en m’inscrivant à des cours de langue, je rencontrerais des francophones ou d’autres étrangers de Manhattan.

Le Français Matthieu Amalric incarne votre père dans «Sound of Metal».

Oui. Nous ne nous sommes rencontrés que la veille du tournage. C’était voulu: nos personnages apprennent à se redécouvrir après avoir passé du temps séparés. La scène où je chante avec Matthieu au piano était intense car, là aussi, nous n’avions pas répété pour garder l’intensité de la première fois.

Votre premier job d’actrice était dans un clip de One Direction.

C’est juste. J’avais 17 ans et mon agent m’a envoyée pour le clip d’un groupe anglais local sans rien me dire. J’ai tourné une journée avec un gars que je ne connaissais pas. C’était Harry Styles. C’était pour la chanson «Autumn Term» de One Direction. À cette époque, ce n’était pas encore un groupe mondialement connu. Je crois que même si je fais de gros films, on me parlera encore dans 20 ans de cette vidéo comme du summum de ma carrière. Et avant que l’on me pose la question, Harry Styles n’est pas mon mec, ni mon meilleur pote (rires).

On vous dit d’ailleurs séparée de Ben Hardy («X-Men», «Bohemian Rhapsody»), le comédien anglais qui partageait votre vie depuis 2019.

Sans commentaire. Je n’affiche pas ma vie sur les réseaux sociaux pour justement ne pas avoir à parler de mon intimité.

