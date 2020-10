Disney alerte sur le racisme dans ses films

Disney a ajouté des avertissements à certains de ses grands classiques, comme «Peter Pan» ou «Les Aristochats», pour mettre en garde les spectateurs contre des clichés racistes présents dans certaines scènes. Les abonnés de la plateforme de vidéo à la demande Disney+ étaient déjà sensibilisés à des «descriptions culturelles démodées» comme celles de «peaux-rouges» de «Peter Pan» (1953) ou le chat siamois aux yeux bridés des «Aristochats» (1970). Le nouvel avertissement qui précédera désormais les œuvres concernées insistera sur le fait que ces stéréotypes «étaient fautifs à l’époque et sont fautifs aujourd’hui».

«Ce programme comprend des descriptions négatives et/ou des mauvais traitements de certains peuples ou cultures», prévient le message, qui ne peut être passé. «Plutôt que de retirer ce contenu, nous voulons reconnaître son impact néfaste, en tirer la leçon et susciter le dialogue pour créer ensemble un futur plus inclusif», poursuit l’avertissement, rédigé en concertation avec plusieurs organisations, dont l’Association des critiques de films afro-américains. «Les Robinsons des mers du Sud» ou encore «Dumbo», dont les corbeaux ont été critiqués par le passé comme une caricature raciste des Américains noirs, font partie des films qui seront précédés d’un tel avertissement.

«Splash Mountain»

En juin dernier, Disney avait déjà décidé de modifier des attractions «Splash Mountain» de ses parcs américains, qui évoquent le passé raciste des États-Unis. Le thème actuel de «Splash Mountain» est tiré d’un film Disney très controversé, «Mélodie du Sud». Dès sa sortie en 1946, il avait suscité de nombreuses critiques qui lui reprochaient de diffuser des clichés racistes et de peindre sous un jour idyllique les plantations esclavagistes du vieux Sud des États-Unis.

Pour ces raisons, le film n’est plus diffusé au cinéma depuis les années 1980 et n’a jamais fait l’objet de sortie en DVD. «Mélodie du Sud» a également été délibérément tenu à l’écart du catalogue de Disney+. Les deux «Splash Mountain» de Disneyland (Californie) et Disney World (Floride) mettront à l’avenir en scène l’histoire de «La Princesse et la Grenouille», dont l’héroïne Tiana est la première princesse noire de Disney.

