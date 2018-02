Le super-​​héros de Marvel bondit sur les écrans

Après les événements qui se sont déroulés dans «Captain America: Civil War», T’Challa (Chadwick Boseman) revient chez lui prendre sa place sur le trône du Wakanda, une nation africaine technologiquement très avancée. Mais lorsqu’un vieil ennemi ressurgit, le courage de T’Challa est mis à rude épreuve, aussi bien en tant que souverain qu’en tant que Black Panther. Il se retrouve alors entraîné dans un conflit qui menace le destin du Wakanda, et celui du monde entier.



Quelques mois après qu’une super-héroïne féminine, Wonder Woman, a atteint les sommets du box-office, et après des années de polémiques sur le manque de diversité ethnique et les discriminations envers les femmes à Hollywood, tous les regards se tournent vers T’Challa, roi d’une contrée africaine fictive.





Courses poursuites, décors futuristes, humour

«Black Panther»



De Ryan Coogler. Avec Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, Danai Gurira.

Sortie le 14 février.





Super-héros créé par Stan Lee dans les années 60, Black Panther sera-t-il une nouvelle figure de proue de la diversité? Les attentes sont élevées pour la superproduction mise en scène par Ryan Coogler («Creed, l’héritage de Rocky Balboa»), l’un des réalisateurs noirs les plus en vue, à seulement 31 ans.



Le film mêle courses poursuites, décors futuristes, humour et héros aux costumes et maquillages inspirés de guerriers africains. Le casting rassemble, lui, le gotha des acteurs noirs d’Hollywood (Lupita Nyong’o, Daniel Kaluuya, Angela Bassett, Forest Whitaker, Michael B. Jordan...).



Le rôle de T’Challa, déjà apparu dans «Captain America: Civil War» (2016), a changé la vie de l’acteur de 41 ans. Quand le studio Marvel lui a offert en 2014 d’incarner ce personnage pour cinq ans dans une série de films, il s’était déjà forgé une réputation en incarnant le roi de la soul James Brown dans «Get on Up» (2014). Il va devenir une star encore plus incontournable avec le nouvel opus de la saga «Avengers», de Marvel: «Infinity War», dont la sortie est prévue à la fin d’avril.





