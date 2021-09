Vicky Krieps crève encore l'écran dans «Serre moi fort»

«Serre-moi fort» raconte l'histoire de Clarisse, une femme d'une quarantaine d'années jouée par la Luxembourgeoise Vicky Krieps, qui s'en va vers une nouvelle vie, abandonnant du jour au lendemain son époux et leurs deux enfants, sans un mot d'explication et sans donner de nouvelles. Dans l'incompréhension totale, les siens tentent de faire front en apprenant à vivre sans elle. Mais dès le premier tiers du film, le spectateur se retrouve plongé entre fiction et réalité.

«Serre moi fort»



De Mathieu Amalric. Avec Vicky Krieps, Arieh Worthalter. Sortie le 8 septembre.

Avec «Serre-moi fort», Mathieu Amalric, en mode réalisateur pour la huitième fois, porte à l'écran une pièce de Claudine Galéa, «Je reviens de loin», récit poignant d'une résilience. Présenté en sélection officielle au dernier Festival de Cannes, le film est porté par la performance de Vicky Krieps.

Amalric a pensé à elle pour le rôle principal. Une rencontre inédite pour le cinéaste, qui ne tarit pas d'éloges: «Je n'ai jamais ressenti une gémellité pareille. Je me suis rendu compte aussi que c'était la première fois que je ne tournais pas avec une amoureuse, avec une ex, et ça ouvre d'autres fenêtres… La ligne rouge, brûlante, partagée du désir qui trouve son exaltation uniquement dans le travail, dans la fabrication d'un film ensemble, c'est très puissant et tout est à l'écran».

(L'essentiel)