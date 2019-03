Tarantino réunit Brad Pitt et Leonardo DiCaprio

Il faudra attendre le 14 août... Vingt-et-une semaines, cinq petits mois, pour voir sur les écrans le nouveau film de Quentin Tarantino. Et si l'on en parle déjà maintenant, c'est pour la simple et bonne raison que «Once Upon A Time in Hollywood» réunit deux méga stars du cinéma hollywoodien: Brad Pitt et Leonardo DiCaprio.

En guise de mise en bouche, Tarantino vient de dévoiler la première affiche de son 9e long métrage, pressenti pour figurer en sélection officielle du Festival de Cannes en mai prochain. Brad et Leo y posent décontractés, devant une voiture, avec les célèbres lettres de Hollywood en arrière-plan.

«Once Upon A Time in Hollywood» se déroule à Los Angeles en 1969, en pleine période hippie. Leonardo DiCaprio incarne Rick Dalton, ancienne star d'une série TV western, tandis que Brad Pitt joue Cliff Booth, la doublure de Rick. Pas loin, vit une certaine Sharon Tate, alors épouse de Roman Polanski... Les meurtres perpétrés par le célèbre tueur en série Charles Manson seront ainsi mis en lumière dans ce métrage au casting impressionnant: outre DiCaprio et Pitt, les acteurs Al Pacino, Margot Robbie, Tim Roth, Kurt Russell, Dakota Fanning, feu Luke Perry ou encore Emile Hirsch se partagent l'affiche.

(L'essentiel/mag)