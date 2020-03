Combien Florence Foresti a-​​t-​​elle vraiment touché?

Alors: 120 000 euros, comme l'affirme Cyril Hanouna ou 18 500 comme le martèle Florence Foresti? Pour le moment, impossible de savoir combien a réellement touché l'humoriste pour animer la cérémonie des César 2020, qui s'est tenue le 28 février dernier.

Le premier à avoir articulé un chiffre est le présentateur de «Touche pas à mon poste. Dans son émission du 2 mars, Cyril Hanouna avait indiqué que Florence Foresti avait reçu 130 000 euros, dont 30 000 pour ses auteurs. Une semaine plus tard, l'humoriste a répondu sur Instagram, avec un message adressé à l'animateur.

120 000 euros facturés à Canal+

«Cher Cyril, j'ai gagné 18 500 euros pour préparer et présenter les César. Comme vous avez l'air fort bien renseigné sur les salaires de mes prédécesseurs, vous pourrez sans doute lancer un débat sur l'écart salarial entre les hommes et les femmes lors de votre prochaine émission. Bisou», a-t-elle écrit.

Quelques heures après la publication de Florence Foresti, Cyril Hanouna lui a répondu dans «TPMP» et il a insisté. «Nous confirmons donc, et on a eu Canal+ (NDLR: chaîne qui diffusait la cérémonie) au téléphone, que Florence Foresti a bien facturé, via sa société, 120 000 euros à Canal+», a-t-il déclaré, concédant tout de même que l'humoriste s'était peut-être versé 18 500 euros, mais que les 120 000 avaient bel et bien été touchés par sa société.

(L'essentiel/jfa)