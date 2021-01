Trump viré aussi de «Maman j'ai raté l'avion 2»?

Viré de la quasi-totalité des réseaux sociaux, bientôt sorti de la Maison-Blanche, Donald Trump va-t-il également se faire expulser d’un célèbre film des années 1990? C’est en tout cas ce qu’espèrent de nombreux fans de «Maman j’ai raté l’avion 2», sorti sur les écrans en 1992. Dans une scène du film, le personnage campé par Macaulay Culkin se retrouve livré à lui-même en plein New York et se réfugie au Plaza. Dans le hall, il croise un certain Donald Trump, à qui il demande son chemin.

Cette brève apparition de l’homme d’affaires n’était pas forcément dans les plans de Chris Columbus. En novembre, le réalisateur a en effet révélé que Donald Trump, qui était alors le propriétaire de l’hôtel, avait fait le forcing pour apparaître dans le film. «Nous avons payé ce que nous devions, mais il a aussi dit: "La seule façon d’utiliser le Plaza, c’est si je suis dans le film". Nous avons donc accepté, et quand nous l’avons projeté pour la première fois, il s’est passé quelque chose d’étrange: les gens ont applaudi quand Trump est apparu à l’écran», avait raconté Columbus à Insider.

Près de trente ans plus tard, l’ambiance a changé, écrit The Independent. Une pétition réclame en effet que Donald Trump soit digitalement remplacé par Macaulay Culkin lui-même, aujourd’hui âgé de 40 ans. Une idée qui semble séduire le principal intéressé: mercredi, il a répondu «vendu» à cette proposition.

L’acteur a par ailleurs félicité un internaute qui s’était amusé à supprimer Donald Trump de la fameuse scène.

(L'essentiel/joc)