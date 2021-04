Frances McDormand dans un club très fermé

Frances McDormand, vedette du film «Nomadland», a intégré dimanche soir l'élite du cinéma mondial en remportant le troisième Oscar de sa carrière pour le rôle d'une veuve sillonnant les routes américaines à bord d'un vieux camping-car, bien éloigné du glamour d'Hollywood. Elle est seulement la septième à intégrer le club très fermé des acteurs aux trois Oscars, où l'on compte trois autres femmes: Meryl Streep, Ingrid Bergman et Katharine Hepburn, qui domine avec quatre statuettes dorées au total.

«Je n'ai pas de mots», a lancé l'actrice de 63 ans en recevant la statuette dorée. Frances McDormand s'est fait une spécialité de ces rôles de femmes éprouvées par la vie et dures au mal, essentiellement dans des films indépendants et souvent réalisés par les frères Coen (elle est mariée à Joel depuis 1984). Son personnage de Fern dans «Nomadland» ne déroge pas à la règle: elle ne parvient pas à surmonter le décès de son mari et la perte de leur logement, dans la petite ville d'Empire au Nevada, littéralement rayée de la carte lorsque sa mine de gypse a été fermée en 2011.

«Un formidable témoignage»

Une histoire tristement réelle qui symbolise celle de milliers d'autres Américains en marge de la société et de l'économie en raison de la crise économique de 2008 dite des subprimes, qui les a contraints au nomadisme et aux petits boulots pour survivre. «C'est un formidable témoignage sur un moment très particulier de notre monde», a estimé l'actrice. «Tout le monde part sur la route». «Nomadland» a aussi reçu l'Oscar du meilleur film, et celui de la meilleure réalisatrice pour Chloé Zhao.

Frances McDormand avait reçu son premier Oscar en 1997 pour son interprétation de Marge Gunderson, policière à un stade avancé de grossesse dans «Fargo». Le deuxième ne date que de 2018, pour son rôle de mère cherchant désespérément à obtenir justice pour le viol et le meurtre de sa fille dans «Three Billboards: Les Panneaux de la vengeance».

Star ou pas star?

Née en 1957 dans l'Illinois, elle a été adoptée à un an par un couple né au Canada, une infirmière et un pasteur. Diplômée de Yale, elle a commencé sa carrière au théâtre, devenant membre de la prestigieuse troupe de théâtre expérimental The Wooster Group, à New York. Après des débuts au théâtre et à la télévision, l'un de ses premiers rôles remarqués fut dans «Blood Simple», premier film des frères Coen en 1984. C'est pendant ce tournage qu'elle a rencontré celui qui est vite devenu son mari, Joel Coen. Ils ont ensemble un fils adoptif.

Elle a joué dans neuf films que Joel a réalisés avec son frère Ethan, dont «Burn after Reading», «Hail, Caesar!», mais a aussi collaboré avec Wes Anderson («Moonrise Kingdom»), Robert Altman («Short Cuts»), Alan Parker («Mississippi Burning»)... et même Michael Bay dans «Transformers: la face cachée de la lune» (2011).

«Je ne savais pas comment chier dans mon seau»

Elle a retrouvé Wes Anderson pour un long métrage repoussé à cause de la pandémie, «The French Dispatch», et a aussi tourné avec son mari - sans Ethan cette fois - pour une adaptation de la tragédie «Macbeth». Malgré la quarantaine de films à son actif, l'actrice a souvent plaisanté sur le fait qu'elle ne se considère pas comme une star de cinéma. Parmi tous les rôles qu'elle a endossés, c'est peut-être celui de Fern - qui amalgame plusieurs personnages réels décrits dans le livre ayant inspiré «Nomadland» - dont Frances McDormand se sent le plus proche.

«J'ai dit à mon mari que quand j'aurai 65 ans, j'allais changer mon nom en Fern, me mettre à fumer des Lucky Strike, à boire du Wild Turkey et à tracer la route dans mon camping-car», a lancé la comédienne lors de la première projection du film en Californie, l'an dernier. Tourner sous la direction de Chloé Zhao aura aussi été une expérience forte et immersive pour Frances McDormand, à tel point coulée dans son rôle de Fern qu'elle s'était vu proposer une embauche par un supermarché au sein duquel elle déambulait entre deux prises.

Le cri du cœur de Frances McDormand ("Nomadland") : "Je vous demande d'emmener très bientôt ceux que vous aimez dans une salle de cinéma, serrés les uns contre les autres." #Oscars pic.twitter.com/lGIRFiigxx — CANAL+ (@canalplus) April 26, 2021

Elle dit aussi avoir pris une bonne leçon d'humilité en vivant dans des conditions très précaires au milieu de zones très rurales du Nebraska et du Dakota du Sud, durant le tournage. «Je ne savais pas comment chier dans mon seau», a-t-elle plaisanté, en référence à une scène mémorable du film.

Frances McDormand et la réalisatrice de «Nomadland» Chloé Zhao.

(L'essentiel/afp)