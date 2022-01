«Don't Look Up», deuxième film le plus vu sur Netflix

Moins d’un mois après sa sortie, la comédie dramatique américaine d’Adam McKay ne cesse de faire parler d’elle, tout en cumulant les heures de visionnage. Au point de se hisser comme le deuxième film le plus vu de tous les temps du géant du streaming.

Le casting n’y est probablement pas pour rien: en plus de Leonardo DiCaprio, récemment critiqué pour s’être baladé sur un yatch polluant, et de Jennifer Lawrence, qui a raconté avoir inhalé son faux piercing durant le tournage, on retrouve entre autres, Meryl Streep, Cate Blanchett, Rob Morgan, Kid Cudi, Ariana Grande ou encore Timothée Chalamet.

Mais le sujet et le ton de «Don’t Look Up: déni cosmique», dans lequel un numéro de téléphone a renvoyé les internautes vers une hotline sexuelle, ont largement leur importance dans le succès du film. Inspirée par la crise climatique dont personne ne se soucie vraiment, l’histoire évoque l’arrivée imminente d’une comète qui va ravager la Terre. Deux scientifiques ont alors toutes les peines du monde à prévenir la population de cette catastrophe, alors que règnent la désinformation, le déni et l’inaction.

Le calcul des films les plus vus sur la plateforme se fait en se basant sur les heures de visionnage cumulées, rappelle le site «Écran large». À titre d’exemple, «Don’t Look Up» a atteint plus de 320 millions d’heures totales de visionnage. À ce rythme-là, il pourrait bien dépasser l’actuel numéro un: le blockbuster «Red Notice», avec Dwayne Johnson, Ryan Reynolds et Gal Gadot, sorti sur Netflix, en novembre 2021.

(L'essentiel/MaG)