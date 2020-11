Spike Lee fera une comédie musicale sur... le Viagra

Oui, vous avez bien lu. Non seulement Spike Lee s’empare du sujet atypique de la création du Viagra pour son prochain film, mais en plus il le réalisera sous forme de comédie musicale. Le réalisateur de 63 ans a puisé son inspiration dans l’article All Rise: The Untold Story of the Guys Who Launched Viagra, paru dans la revue Esquire, indique Deadline. Les chansons du futur long métrage seront écrites et composées par Stew Stewart et Heidi Rodewald.

«J'ai hâte, ma mère aussi»

Dans un communiqué, Spike Lee a remercié sa mère de l’avoir forcé à aller voir des comédies musicales lorsqu’il était jeune, alors qu’il n’aimait pas ça: «Elle était cinéphile. Heureusement qu’elle n’a pas écouté mes plaintes au sujet des comédies musicales. Maintenant je vais en diriger une et j’ai hâte. Ma mère aussi!».

C’est la première fois que le réalisateur de «Malcolm X» et «BlacKkKlansman» s’attaque au genre de la comédie musicale. Spike Lee a néanmoins déjà signé des clips et des documentaires musicaux, notamment sur Michael Jackson. Aucune info n’a encore filtré sur le casting du film et sur les détails du scénario qui tournera autour de la création de la pilule bleue servant à régler les troubles érectiles

(L'essentiel/Marine Guillain)