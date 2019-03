L'émotion de «Ray & Liz» a séduit le LuxFilmFest

Diaporama Lancement du LuxFilmFest 2019 Le palmarès 2019:



- Grand Prix: «Ray & Liz», de Richard Billingham

- Prix du documentaire: «Selfie», d'Agostino Ferrente.

- Prix du public: «Les oiseaux de passage», de Cristina Gallego et Ciro Guerra.

- Prix de la critique: «The realm», de Rodrigo Sorogoyen.

- Prix du jury jeune: «Styx», de Wolfgang Fischer.

- Prix du jury scolaire: «La révolution silencieuse», de Lars Kraume.

- Prix du jury enfants: «Matti et Sami et les trois plus grosses erreurs de l'univers», de Stefan Westerwelle.

- Coup de cœur des enfants: «Raf, ma girafe», de Barbara Bredero.

Le Grand Prix by Orange Luxembourg, consécration du LuxFilmFest, a été attribué samedi soir au film «Ray & Liz», du réalisateur britannique Richard Billingham. Un film «artistiquement radical, profond, authentique et compatissant, qui dépeint une réalité sociale universelle», a estimé le jury international présidé par Pablo Trapero.

Ce zoom sur une famille modeste de la banlieue de Birmingham, dans les années 80, «suscite de fortes émotions et confronte le public à une condition humaine cruelle mais qui doit être regardée en face». «Ray & Liz», qui fera l'objet d'une projection en VO dimanche soir (21h) à la Cinémathèque, succède au palmarès à «Land of Mine» (2016), «The Other Side of Hope» (2017) et au film israélien «Foxtrot» (2018).

Cette récompense vient sceller la 9e édition du LuxFilmFest qui, selon les premières informations, aura réuni en salle 18 600 spectateurs, une «forte hausse par rapport à 2018». 97 films ont été présentés cette année, parmi lesquels dix films en compétition officielle, douze courts-métrages et six films documentaires.

(nc/L'essentiel)