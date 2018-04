Les Avengers s'unissent contre le terrible despote

Alors que les Avengers et leurs alliés ont continué de protéger le monde face à des menaces bien trop grandes pour être combattues par un héros seul, un nouveau danger débarque de l’espace: Thanos (Josh Brolin). Despote craint dans tout l’univers, Thanos a pour objectif de recueillir les six Pierres d’infinité, des artefacts parmi les plus puissants de l’univers, et de les utiliser afin d’imposer sa volonté sur toute la réalité.

«Avengers: Infinity War» de Joe et Anthony Russo. Avec Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans, Josh Brolin, Scarlett Johansson. Sortie le 25 avril.

Tous les combats que les Avengers ont menés jusqu’alors vont culminer dans cette bataille, qui va à elle seule décider du destin de la Terre et du reste de l’univers, et qui impliquera tous les héros déjà connus, dont les Gardiens de la Galaxie. Inspiré du comics Marvel «The Infinity Gauntlet» (1991), «Avengers: Infinity War» est le 19e long métrage de l’univers cinématographique Marvel entamé à partir de 2008 avec le premier «Iron Man».

68 personnages

Il s’agit également du septième film de la phase III, après «Captain America: Civil War», «Doctor Strange», «Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2», «Spider-Man: Homecoming», «Thor: Ragnarok» et le récent «Black Panther». «Avengers: Infinity War» et sa suite prévue pour 2019 possèdent un budget exorbitant d’un milliard de dollars, soit 500 millions chacun. C’est nettement plus que les autres films Marvel puisque, à titre de comparaison, «Avengers» avait coûté 220 millions et «Avengers 2», 250 millions.

«Avatar», qui détenait jusqu’ici le record avec un budget de 425 millions, s’est ainsi fait dépasser. Ce coût de production, à ce point élevé, est à mettre en parallèle avec les effets spéciaux dernier cri, mais également casting, puisque le film rassemble beaucoup plus de super-héros que ses prédécesseurs. Les fans de Marvel retrouveront d’ailleurs dans ce nouvel opus pas moins de 68 personnages au total! «Tous les Avengers seront dans le film. Il y aura des nouveaux Avengers et des personnages auxiliaires. Il y aura beaucoup d’apparitions», ont confié les deux réalisateurs, Joe et Anthony Russo.

(L'essentiel)