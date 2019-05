Elle reste positive face à la discrimination

Interviewée dans «The Guardian», Danielle Brooks, qui joue dans la série «Orange is the New Black» a rappelé que, même si elle voyait rarement des gens qui lui ressemblaient à la télévision ou dans des magazines, elle avait choisi de répondre à ce problème en changeant son état d'esprit. « J'ai été témoin de ce que ça fait de ne pas être exposée à un certain type de personne. Des gens comme moi n'étaient ni à la télévision, ni dans des magazines, ni dans des séries ou dans les pièces de théâtre, a-t-elle déclaré. Vous finissez par vous dire: «Eh bien, je vois cette femme, elle a la peau claire, elle a les cheveux lisses. Je vois que c'est ce qu'ils aiment, alors ce que je suis ne doit pas suffire.»

Et la comédienne de poursuivre: «Au lieu de me plonger dans ce sentiment, d'avoir l'impression de ne pas être assez, je me bats en changeant mon état d'esprit. Vous avez la possibilité de leur montrer quelque chose de différent.» Danielle, qui a déjà fait ses premiers pas de mannequin avec le designer Christian Siriano, tente également de contrer cette tendance par d'autres moyens, notamment avec l'écriture de chansons. «Si j'écris des chansons comme «Black Woman», c'est pour que la prochaine génération de jeunes filles ait des exemples de gens qui disent: «Vous suffisez tels que vous êtes», a déclaré la star de 29 ans.

«Nous sommes toutes sœurs»

Et l'actrice, qui souhaite voir plus de changements à Hollywood, et plus de femmes de couleur embauchées sur les tournages de films, estime que son message d'acceptation de soi fera avancer l'égalité hommes-femmes. «Mon message ne s'adresse pas seulement aux filles à la peau foncée, mais à toutes les femmes de toutes les couleurs de peau. Il faut s'aimer et se parler les unes les autres, a-t-elle expliqué. Parlez-en. Nous devons le verbaliser. Dites aux autres femmes qu'elles sont belles. Ne cédez à la mise en concurrence. Sachez simplement que nous sommes toutes sœurs et que nous avons toutes des difficultés.»

