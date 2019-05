Pitt, DiCaprio et Tarantino ont reçu un bel accueil

C'est LE film le plus attendu du festival. Les superstars Brad Pitt et Leonardo DiCaprio ont reçu un accueil triomphal à Cannes aux côtés de Quentin Tarantino, en venant présenter mardi «Once Upon a Time... in Hollywood», prétendant à la Palme d'or. Avant de fouler le tapis rouge, les deux acteurs hollywoodiens se sont longuement livrés au jeu des selfies et des autographes. Les deux stars ont chacun eu quelques mots pour le réalisateur qui pour la première fois les réunit à l'écran, ainsi notamment que Margot Robbie, elle aussi sur le tapis rouge.

Tarantino a rendu hommage au festival qui l'a lancé et lui a remis la Palme d'or il y a 25 ans pour «Pulp Fiction»: «Cannes a changé ma vie. Je suis venu avec "Reservoir Dogs" (en 1992) comme petit cinéaste indépendant et j'ai ensuite fait le tour du monde». Point de grand show cette année, comme lorsque le réalisateur avait dansé avec Mélanie Laurent en 2009 («Inglorious Basterds») puis avec Uma Thurman en 2014, mais l'agitation frénétique des photographes et les cris du public marquaient l'importance du moment.

Esprit vintage

L'équipe a été saluée par une longue salve d'applaudissements à son entrée dans la salle du Grand théâtre Lumière. Avant que la projection ne commence, le délégué général du festival Thierry Frémaux a expressément demandé aux spectateurs de ne pas dévoiler dans le détail l'histoire du film, relayant l'appel lancé la veille sur Twitter par Tarantino lui-même. Le film est l'un des plus attendus de l'année. Parce que le cinéaste attire autant le grand public que les cinéphiles, mais aussi parce qu'il aligne deux des plus grandes stars mondiales.

Dans ce long métrage de 2h45, qui se déroule à Los Angeles en 1969 en plein mouvement hippie, DiCaprio et Pitt incarnent Rick Dalton, un acteur de westerns télévisés, et Cliff Booth, sa doublure cascades. En quête de célébrité, ils ont pour voisine l'actrice Sharon Tate (Margot Robbie) et croisent la route d'autres stars telles Bruce Lee et Steve McQueen. Un esprit vintage devrait souffler sur «Once Upon a Time... in Hollywood», dont le titre évoque ceux de Sergio Leone. S'il obtenait la Palme samedi, le cinéaste de 56 ans intégrerait le club fermé des doubles-palmés, aux côtés de Bille August, Francis Ford Coppola, Luc et Jean-Pierre Dardenne, Michael Haneke, Shohei Imamura, Emir Kusturica et Ken Loach.

(L'essentiel/afp)