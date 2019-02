À nouveau coincée dans une boucle temporelle

Alors que Tree Gelbman, interprétée par Jessica Rothe, pensait s’être définitivement débarrassée de celle qui voulait sa mort et qu’elle file le parfait amour avec Carter David (Israel Broussard), elle se retrouve projetée dans une dimension parallèle. Deux ans après les événements du premier épisode, la jeune étudiante va désormais devoir affronter des fantômes de son passé, ainsi que de nouveaux ennemis.

«Happy Death Day 2U»



De Christopher Landon. Avec Jessica Rothe, Israel Broussard, Phi Vu.





Coincée à nouveau dans une boucle temporelle, Tree va devoir découvrir l’identité du nouveau tueur pour pouvoir espérer en sortir une fois pour toutes. Sorti en 2017 pour Halloween, «Happy Death Day» fut l’une des surprises de l’année au box-office. Avec seulement 4,8 millions de dollars de budget, le film avait rapporté plus de 55 millions au box-office américain, et plus de 122 millions à l’international.

Dans ce second volet, toujours dirigé par Christopher Landon («Manuel de survie à l’apocalypse zombie»), on retrouve une partie du casting du premier épisode. Jessica Rothe («Forever My Girl») incarne à nouveau Tree, jeune et jolie étudiante égocentrique, Israel Broussard campe Carter et Rudy Modine joue à nouveau Lori.

(L'essentiel)