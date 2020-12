Jugé raciste, le film «Monster Hunter» retiré des salles

Le blockbuster «Monster Hunter», adaptation cinématographique de la franchise de jeux vidéo du studio Capcom, ne sera resté qu’un seul jour à l’affiche en Chine. Réalisé par Paul W.S. Anderson, le film, qui a coûté 60 millions de dollars, a été retiré vendredi des salles de cinéma du pays après avoir suscité la polémique, rapporte Variety. Un dialogue de dix secondes entre deux soldats a été jugé raciste par les spectateurs.

Un soldat américain incarné par le rappeur et acteur sino-américain Jin Au-Yeung y fait un jeu de mots avec les termes «chinois» (chinese) et «genoux» (knees): «Look at my knees. What kind of knees are these? Chi-knees», dit-il en plaisantant à un autre soldat («Regarde mes genoux. De quel type de genoux s’agit-il? Chinois», en anglais).

Représailles sur le jeu

Cette blague jugée de mauvais goût a offensé le public car elle fait référence à un ancien dicton raciste anti-asiatique. De plus, les sous-titres en chinois ne traduisaient pas l’échange tel quel, mais affichaient une phrase disant en synthèse qu’un homme ne doit mettre un genou à terre qu’à une occasion aussi précieuse que l’or: «Les hommes ont de l’or sous les genoux, et ne s’agenouillent que vers les cieux et leur mère», pouvait-on lire. Boudé par les spectateurs, le film qui était diffusé par 25% des salles est tombé à 0,7%.

Autre conséquence, outre les critiques sur les réseaux sociaux, «des utilisateurs chinois ont noyé la page Steam du jeu vidéo de centaines de critiques négatives», explique Variety. «Capcom est mort pour moi», a notamment écrit l’un d’eux. Malgré la mise à disposition en urgence par Sony d’une version censurée du film, il n’est pas sûr que le long métrage, qui met aussi en scène Milla Jovovich, Ron Perlman et Tony Jaa et doit sortir ce mois-ci aux États-Unis, puisse un jour ressortir dans les salles en Chine.

